Bargeld-Diebstahl in Kiosk in Zell am Ziller: Polizei sucht nach Täter-Trio

Zell am Ziller – Einem Einbrecher-Trio gelang es mit geschickter Ablenkung, einer Kiosk-Verkäuferin in Zell am Ziller Wechselgeld zu stehlen. Laut Polizei waren an dem Diebstahl zwei Männer und eine Frau beteiligt, die seither von den Beamten gesucht werden.