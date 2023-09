Lachen und genießen am Spieljoch

In der Hektik des Alltags suchen viele von uns nach einem Moment der Ruhe und Entspannung, einem Augenblick des Durchatmens und einer persönlichen Pause. Und was könnte besser sein, als solch einen Moment mit einer Tasse Kaffee in der Hand, Tiroler Schmäh und umgeben von frischer Bergluft zu verbringen?

Für diejenigen, die diesen einzigartigen Mix erleben möchten, bieten café+co und die Spieljochbahn eine einzigartige Möglichkeit für eine Pause am Berg. Am 1. Oktober, dem Tag des Kaffees, öffnet die Spieljochbahn Bergstation in Fügen ab 11.30 Uhr ihre Pforten. Jenseits des Tals, abseits von jeglichem Trubel, serviert café+co bei einem atemberaubenden Panoramablick auf die umliegenden Berge geschmackvolle Kaffeevariationen, während „Tiroler Schmäh“ ein Lächeln in die Gesichter zaubert. Der 1. Oktober wird ein Tag, an dem Lachen und Kaffee nicht nur Genussmittel sind, sondern auch Mittel zum Guten. Denn die Einnahmen aus Kaffee und Kuchen gehen an die gemeinnützigen Organisationen „Netzwerk Tirol hilft“ und „Zillertaler helfen Zillertalern“.