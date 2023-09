„Nase auf und lauf“ für Matthias in Nikolsdorf: Die „Roten Nasen“ laufen erstmals in Osttirol

Erstmals findet heuer ein „Rote Nasen Lauf“ in Osttirol statt. Die „Roten Nasen“ erfreuen kranke, zu pflegende und körperbehinderte Menschen. Den Verein gibt es seit 1994 in Österreich.

Julia Tegischer und ihr Sohn Matthias aus Nikolsdorf fanden nach zahlreichen Besuchen im Krankenhaus Kontakt zum Verein. Einmal besuchten zwei Clowns Matthias sogar bei ihm zu Hause in Nikolsdorf. "Das war ein unvergessliches Erlebnis für alle", erzählt die junge Mutter. Aus diesem Zusammentreffen entstand eine Freundschaft. Gemeinsam mit Melanie Ruggenthaler, die Matthias daheim betreut, wurde dann die Idee geboren, einen „Rote Nasen Lauf“ auch einmal in Osttirol zu veranstalten. Ruggenthaler leitet „Curaplus“ in Osttirol und Oberkärnten. Diese Organisation betreut Kinder in Krankenhäusern, bietet mobile Kinderkrankenpflege, aber auch häusliche Intensivpflege an.