36-Jähriger in Haiming bei Arbeiten mit Radlader in Fahrerkabine eingeklemmt

Haiming – Zu einem Arbeitsunfall im Bezirk Imst kam es am Mittwochvormittag. Gegen 9.30 Uhr führte ein 36-jähriger Österreicher bei einer Firma in Haiming Arbeiten mit einem Radlader durch. Als der Arbeiter mit dem Radlader rückwärts über eine Rampe fuhr, kippte das Fahrzeug um, wobei der 36-Jährige in der Fahrerkabine eingeklemmt wurde.