Schnupfen, Husten, Fieber: Wann ist mein Kind zu krank für Schule oder Kindergarten?

In Klassenzimmern und Gruppenräumen stecken sich Kinder wieder gegenseitig mit allerlei Erregern an. Viele davon sind harmlos und wichtig für die Immunsystem-Entwicklung. Bei gewissen Symptomen ist es aber besser, daheim zu bleiben.

Innsbruck – Kaum nehmen Schule, Kindergarten und Kleinkindgruppen an Fahrt auf, geht es wieder los: Laufende Nasen und Hustenanfälle in den Klassenzimmern und Gruppenräumen. Ein wahrer Erreger-Basar tummelt sich in den Gemeinschaftseinrichtungen und trainiert die jungen Immunsysteme.