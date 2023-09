„Geisterzug“ ins Unterland versetzt Grüne in Alarmmodus

Kufstein, Innsbruck – Eine fehlende Zugverbindung versetzte grüne Politiker gestern in Alarmstimmung. Klubobmann Gebi Mair und die Wörgler Gemeinderätin Iris Kahn orteten im kommenden neuen Fahrplan der Österreichischen Bundesbahnen eine Lücke in der Taktung zwischen Innsbruck und Wörgl.

Konkret vermissten sie die S-Bahn, die sonst um 23.35 Uhr Richtung Unterland aufbricht – und dabei zahlreiche Besucher von Abendkursen und Kulturveranstaltungen mitnimmt. Zwischen 22.20 und 00.05 Uhr hätte es demnach keine Verbindung zwischen der Landeshaupt- und der Festungsstadt gegeben. Besonders für Jugendliche sei just dieser Zug aber eine wichtige Verbindung, betonten Kahn und Mair. Ihr Appell richtete sich an Verkehrslandesrat René Zumtobel (SP), den Fahrplan, der am 9. Dezember in Kraft treten soll, noch zu ändern.