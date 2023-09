Kinderbetreuung im Betrieb: Für WK-Chef Mahrer „noch Luft nach oben“

Innsbruck – An die 800 Kindergärten und -krippen gibt es über das Land verteilt. Nur rund 30 davon sind betrieblicher Natur, also in Industrie- und sonstigen Unternehmen angesiedelt. Und so streitet es Wirtschaftskammer-Österreich-Präsident Harald Mahrer (VP) erst gar nicht ab, dass da in Tirol auch in den eigenen Reihen noch „Luft nach oben sei“, wenn es darum geht, MitarbeiterInnen einen optimalen und damit eben auch familienfreundlichen Arbeitsplatz bereitzustellen.