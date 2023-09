Polen liefert keine Waffen mehr an die Ukraine und rüstet selbst auf

Der Konflikt über ukrainische Getreideimporte sorgt in Polen für Ärger. Jetzt hat Ministerpräsident Marawiecki angekündigt, der Ukraine keine Waffen mehr liefern zu wollen. Stattdessen will Polen selbst aufrüsten.

Warschau/New York – Polen will keine Waffen mehr an die benachbarte Ukraine liefern. Das kündigte Ministerpräsident Mateusz Morawiecki am Mittwoch laut der polnischen Nachrichtenagentur PAP im privaten Fernsehsender Polsat News an. Hintergrund ist der Konflikt zwischen Polen und der Ukraine über ukrainische Getreideimporte.