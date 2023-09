Busunglück mit Todesopfer in Kärnten: Lenker bückte sich nach Flasche im Fußraum

Micheldorf – In den Ermittlungen nach einem schweren Busunglück am Dienstag in Kärnten mit einem Todesopfer und zahlreichen Verletzten hat der Chauffeur eine mögliche Unfallursache geliefert. Er sagte aus, er sei durstig gewesen und habe sich nach einer Wasserflasche im Fußraum gebückt, woraufhin er die Kontrolle über den Doppeldecker verlor, berichtete die Kronen Zeitung am Donnerstag. Geklärt ist die Unfallursache damit für die Staatsanwaltschaft aber nicht.