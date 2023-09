Vertrauensmann von Schopp: Hartberg baut sein Feld auch auf mentaler Ebene aus

Vill, Igls – Ehre, wem Ehre gebührt. Beim alljährlichen Tiroler Tag der Sport-Psychologie im Bildungsinstitut Grillhof, organisiert vom „Center of Mental Excellence“ rund um Christopher Willis, wurde vor wenigen Tagen der Tiroler Nachwuchspreis an den Sportpsychologen Christoph Moosburger vergeben. Der 28-jährige Steirer reihte sich in eine Riege ein, in der auch Tirols vormalige Triathletin Eva Dollinger (2014) aufscheint.

Moosburger, der vorher zweieinhalb Jahre lang im Flag Football das österreichische Herren-Nationalteam am Weg zu EM-Silber begleitet hatte, heuerte Anfang dieses Jahres auf Empfehlung bei Fußball-Bundesligist TSV Hartberg an. In Vollzeit, wohlgemerkt. „Am Anfang war das für den Abstiegskampf geplant. Aber offenbar hat es gepasst und deswegen bin ich weiter an Bord“, äußert er sich bescheiden zu einem Betätigungsfeld, das die Bereiche Einzel-Settings und Team-Workshops umfasst sowie dem Ansatz „coach the coach“ u. a. mit Feedbacks ans Trainerteam folgt. Die Steirer bauten auch schon die Bereiche Ernährungswissenschaft und Scouting aus.