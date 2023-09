Schneider in Rom bangen um rote Seide für Kardinalsgewänder

Rom – Priesterausstatter in Rom haben Probleme, rechtzeitig die rote Seide für Kardinalsgewänder zu bekommen. Während der Corona-Pandemie habe ein wichtiger Stofflieferant der Branche geschlossen, sagte der Mitinhaber des Traditionsunternehmens Barbiconi, Gabriele Barbiconi, der Nachrichtenagentur Kathpress (Donnerstag) in Rom.

Seitdem könne es bis zu vier Monate dauern, bis die Stoffe geliefert werden. So viel Zeit hätten die neuen Kardinäle, die Papst Franziskus kommende Woche neu ins Kardinalskollegium aufnimmt, aber nicht. Sie erfuhren von ihrer Ernennung durch den Papst am 9. Juli und müssen am 30. September in Rot vor ihm erscheinen. Insgesamt verleiht Franziskus dann im Petersdom 21 Kirchenmännern die Kardinalswürde, darunter einigen von Barbiconis Kunden.