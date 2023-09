Betrunkener Motorradfahrer stürzte in Buch: Jugendliche schlugen Alarm

Buch – Ein 60-Jähriger wurde Donnerstagvormittag bei einem Verkehrsunfall in Buch in Tirol verletzt. Der Italiener war kurz nach 9 Uhr mit einem Motorrad auf der Rotholzer Straße in westliche Richtung unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam. Der Mann stürzte und blieb am Straßenrand liegen.