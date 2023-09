Von Start-ups und nachhaltigen Investments

Den Auftakt des Abends bildete ein aufschlussreicher Impulsvortrag von Daniela Haunstein und Nikolaus Futter von Invest.austria – Österreichs führendem Netzwerk für Investor:innen am vorbörslichen Kapitalmarkt – der auch als Basis für das darauffolgende erste Podiumsgespräch diente. Dabei drehte sich alles um die Start-up-Kultur in Tirol. Die Innovations- und Investitionsspezialist:innen Franz Derler, Daniela Haunstein, Johannes Oberdanner und Christina Scholochow diskutierten, wie Gründer:innen bei der Überwindung der kritischen Phase geholfen werden kann. „Laut diversen Studien scheitern mehr als 80 Prozent aller Start-ups innerhalb von drei Jahren. Wir müssen uns überlegen, wie wir die Erfolgsquote steigern können. Was es in Tirol braucht, sind erfahrene Leute, die jungen Unternehmer:innen mit Wissen und Ressourcen zur Seite stehen. Das macht die Symbiose so wertvoll und lukrativ für beide Seiten“, unterstrich Christina Scholochow, Gründerin und Geschäftsführerin bei Mohemian Ventures.

Bei der zweiten Paneldiskussion trat die ESG-Komponente in den Mittelpunkt. Der Grundtenor der Referent:innen Lisa-Marie Fassl, Alois Flatz, Karl „Charly“ Kleissner und Martin Spitznagel lautete: Der Klimawandel mit all seinen Effekten, soziale Spannungen und wirtschaftliche Ungleichheit würden zu einem veränderten Mindset in der Politik, Wirtschaft und Gesellschaft führen. Während in der Vergangenheit in erster Linie die wirtschaftliche Rendite auf den Kapitalmärkten den Ton angegeben hätte, würden für viele Investor:innen zusehends nachhaltige und soziale Aspekte in den Vordergrund rücken. Lisa-Marie Fassl, die mit dem Venture-Capital-Fonds Fund F in frühphasige Technologie-Start-ups investiert, gab einen Einblick: „Es kann nicht länger ein Entweder-oder geben. Bereits seit Jahren stellen wir klare Anforderungen bei unseren Investments: Wir verlangen einen nachweislich positiven Einfluss auf die Umwelt oder die Gesellschaft. Es muss eines der 17 Nachhaltigkeitsziele der UN verfolgt werden und zusätzlich hat das Gründungsteam aus mindestens einer Frau zu bestehen.“ Abgerundet wurde der 18. Wirtschaftsdialog der Tiroler Sparkassen durch ein durchdachtes Rahmenprogramm. Bereits vor Beginn der Talkrunden hatten die zahlreichen Gäste die Gelegenheit, sich von drei innovativen Tiroler Start-ups in die Welt ihrer Erfindungen entführen zu lassen.