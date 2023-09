Nockis, Gans Anders und das Knödelfest: Das ist am Wochenende los in Tirol

Der September geht langsam seinem Ende zu und der Herbst hat im Land Einzug gehalten. Damit stehen einige Erntedankfeiern dieses Wochenende an. Darüber hinaus ist einiges los in Tirol. Etwa in Innsbruck, wo das Gans Anders Festival über die Bühne geht. Apropos Bühne: Auf so einer kann man am Freitag die Nockis in Fügen sehen. Ansonsten bietet das Wochenende mit Beachevents, Knödelfest und einigen Almabtrieben eine bunte Palette an Events.