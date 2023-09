Kollision mit Pkw: 59-jährige Motorradlenkerin in Söll schwer verletzt

Söll – Am Donnerstagnachmittag verletzte sich eine 59-jährige Motorradfahrerin in Söll schwer. Um 14.55 Uhr, lenkte die 59-Jährige ihr Motorrad in Söll auf der Waldstraße in nordwestlicher Richtung. Zur gleichen Zeit fuhr eine 19-jährige Österreicherin ihren PKW auf der Dorfstraße in südwestlicher Richtung. Dabei kam es im Kreuzungsbereich, auf Höhe des Hauses Nr. 133 zu einer Kollision. Die 59-Jährige stürzte und wurde schwer verletzt.