Sportfunktionäre und ihr Demokratieverständnis

Vielleicht treffen sie sich ja eines Tages alle, wenn sich die Rauchschwaden im Österreichischen Olympischen Komitee (ÖOC) verzogen haben. Denn auch die Funktionärskollegen vom Österreichischen Fußball-Bund (ÖFB) und vom Skiverband (ÖSV) verstehen sich darauf, wie man Streitigkeiten in die Länge zieht, um sie dabei in aller Öffentlichkeit auszubreiten. Kurzum: Was sich seit dem Frühjahr 2021 in den größten heimischen Sportverbänden abspielt, wenn es um die Bestimmung eines neuen Vorstands geht, hat mit den vielfach propagierten und kostspieligen Fairplay-Kampagnen wenig zu tun. Ein Stoff, der sich fraglos für eine TV-Serie eignen würde.