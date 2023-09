Skateboard-Fahrer in Innsbruck frontal von Auto erfasst

Innsbruck – Bei einem Verkehrsunfall kurz vor Mitternacht wurde am Donnerstag ein 24-jähriger Skateboard-Fahrer verletzt. Ein 59-jähriger Autolenker wollte vom Innsbrucker Hauptfrachtenbahnhof in die Amraser Straße einbiegen und übersah den bereits am Zebrastreifen befindlichen Skater.