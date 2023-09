Möglicher Panzergranaten-Fund bei Hausumbau in Radfeld

Radfeld – Am Donnerstagabend wurde der Polizei ein Munitionsfund beim Umbau eines Hauses in Radfeld gemeldet. Der etwa 20 Zentimeter lange Gegenstand wirkte wie eine Art "Stahlstange mit Spitze", war stark verrostet und magnetisch. Außerdem war am "Patronenboden" ein Zündhütchen zu erahnen. Der Gegenstand wurde sichergestellt, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass es sich um eine Panzergranate aus Kriegszeiten handeln könnte. Weitere Ermittlungen sind im Gange. (TT.com)