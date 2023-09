Bei Rot in die Kreuzung: 57-jährige Frau bei Unfall auf Haller Straße schwer verletzt

Gegen 6 Uhr war eine 51-jährige Autolenkerin am Hohen Weg in Richtung Osten unterwegs. An der Kreuzung mit der Haller Straße dürfte sie auf Grund eines blendenden Scheinwerfers das Rotlicht der Verkehrsampel übersehen haben, berichtet die Polizei. Sie fuhr in die Kreuzung ein.