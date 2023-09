Müll-Mythen und Recyclingfehler: Wie ich Müll richtig trenne

Darf der kaputte Gartenschlauch in die Gelbe Tonne? Das Bratöl in den Biomüll? Und was tun mit dem Joghurtbecher und seinem Deckel? Wir klären über Müll-Mythen und schädliche Recycling-Fehler auf und zeigen, welche Auswirkungen falsch getrennter Müll haben kann.