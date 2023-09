Ruhe im Grenzverkehr: Kaum Aufgriffe bei Kontrollen an der Mautstelle Schönberg

Von einem Ausnahmezustand an der Grenze zu Österreich ist Tirol in Sachen Migration noch weit entfernt. Trotzdem bereitet sich die Polizei auf steigende Zahlen vor. Zweimal 24 Stunden waren die Beamtinnen und Beamten bei Schwerpunktkontrollen im Einsatz.

Schönberg – Die Schranken heben und senken sich, der Verkehr gibt an der Mautstelle Schönberg den Rhythmus dazu vor. Ein Kleinbus rollt zwischen den Betonleitwänden hindurch. Mit einer kleine Signalleuchte zeigt ein Polizist dem Lenker an: „Nach rechts fahren, anhalten.“ Zwei Männer sitzen in dem Fahrzeug mit polnischem Kennzeichen. Der Tiroler Beamte fragt durch das Fahrerfenster nach den Ausweisen auf Englisch. Sein Kollege bleibt bei dieser Kontrolle am Donnerstagabend auf der Beifahrerseite stehen.