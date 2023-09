Mehr Klassenzimmer, neue Lernräume: Haller Optiker-Schule öffnet mit mehr Platz für Schüler

Der Erweiterungsbau beseitigt die Raumnot in Österreichs einziger Berufsschule für Fotografie, Optik und Hörakustik. Die Schülerzahlen steigen stetig an.

Hall – „Die Freude ist groß, endlich haben wir wieder genug Platz und Bewegungsfreiheit“, sagt Michaela Vogl. Sie ist Direktorin der Tiroler Fachberufsschule (TFBS) für Fotografie, Optik und Hörakustik in Hall. Dabei handelt es sich – was in Tirol vielen gar nicht bewusst sein dürfte – um die österreichweit einzige Berufsschule für die Lehrberufe Augenoptik und Hörgeräteakustik. Die SchülerInnen kommen aus allen neun Bundesländern und Südtirol. Und im Gegensatz zu vielen anderen Zweigen, die mit Lehrlingsmangel kämpfen, boomen diese Bereiche geradezu.