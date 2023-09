Schreck auf Friedhof in Spanien: „Tote“ Frau atmete noch

Saragossa – Eine 90 Jahre alte Frau ist von Ärzten in Spanien fälschlicherweise für tot erklärt worden. Erst kurz vor der geplanten Beerdigung sei einem Mitarbeiter eines Bestattungsunternehmens auf dem Friedhof in Saragossa aufgefallen, dass die vermeintliche Leiche atmete und schwachen Puls hatte, berichteten die Regionalzeitungen El Periódico de Aragón und Heraldo de Aragón am Freitag unter Berufung auf die Behörden der Region Aragonien. Einen Tag später starb die Frau im Spital.