4938 Euro: Asylbewerber in Italien sollen zahlen, um nicht in Abschiebezentren zu landen

Rom – Asylbewerber in Italien müssen künftig 4938 Euro zahlen, um nicht in Abschiebezentren zu landen, während ihr Asylantrag bearbeitet wird. Diese von der Rechtsregierung um Premierministerin Giorgia Meloni beschlossene Maßnahme sorgt für Streit und wird von Oppositionsparteien scharf kritisiert.

Gegenwärtig können sich Migranten, die in Italien Asyl beantragen, innerhalb des Landes frei bewegen, während ihr Asylantrag geprüft wird. In dem am Freitag veröffentlichten Regierungsdekret heißt es jedoch, dass sie eine Kaution in Höhe von 4938 Euro zahlen müssen, um die drohende Inhaftierung in Abschiebezentren abzuwenden, wenn ihr Asylantrag abgelehnt wurde und sie Einspruch dagegen einlegen wollen.