Auto ging bei Schweißarbeiten in Kirchbichl in Flammen auf

Kirchbichl – Im Zuge von Schweißarbeiten ging am Freitagnachmittag in Kirchbichl ein Auto in Flammen auf. Wie die Polizei berichtet, konnte das brennende Fahrzeug mit einem Stapler aus dem Carport entfernt und davor abgestellt werden. Schaden entstand dadurch nur am Fahrzeug, nicht aber am Gebäude.