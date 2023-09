UNO beklagt massive Menschenrechtsverletzungen in Belarus

Die UNO hat massive Menschenrechtsverletzungen in Belarus beklagt. Die Menschenrechtslage im Land bleibe "ernst", erklärte die stellvertretende UNO-Menschenrechtskommissarin Nada Al-Nashif am Freitag in Genf vor dem UNO-Menschenrechtsrat. Al-Nashif beklagte eine systematische Unterdrückung der Zivilgesellschaft sowie die willkürliche Inhaftierung Tausender Menschen. Zudem lägen Informationen über Folter und Todesfälle in Haftanstalten vor.