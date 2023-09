US-Vizepräsidentin leitet neues Amt gegen Waffengewalt

US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat die Leitung eines neu gegründeten Amtes zur Prävention von Waffengewalt angetreten. Die USA seien "zerrissen" von Waffengewalt, sagte Harris am Freitag in Washington zu ihrem Amtsantritt. Das im Weißen Haus angesiedelte Office of Gun Violence Prevention soll in erster Linie politische Maßnahmen koordinieren. Versuche, das Waffenrecht im Land zu reformieren, scheitern seit Jahren am Widerstand des Kongresses.