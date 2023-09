Wer „e“ sagt, darf „600“ voranstellen

Fiat findet langsam Gefallen an der Elektrifizierung der Fahrzeugflotte: Jüngster Wurf der Italiener ist das subkompakte Sport Utility Vehicle 600e, eine Art vollelektrisches Pendant zum Jeep Avenger.

Turin – Lingotto in Turin ist sozusagen die Seele von Fiat, feiert doch diese legendäre Fabrik heuer den hundertsten Geburtstag. Immer noch ist die Test- und Einfahrstrecke am Dach des heute unter Denkmalschutz stehenden mächtigen Gebäudes beeindruckend und damit eine willkommene Location für die Präsentation eines neuen Autos. Umso mehr, wenn es sich um ein Modell mit ruhmreicher Vergangenheit handelt, wie den Fiat 600.

Das knapp 4,2 Meter lange Auto besticht durch eine elegante Mischung aus Sachlichkeit und Anklängen an den alten 600, die sich im Inneren fortsetzt. So hat das Armaturenbrett der Basisversion Red in Wagenfarbe lackierte Elemente, auch die Hebel zur Türverriegelung und die Form des Bildschirms hinter dem Lenkrad sind nostalgisch angehaucht.