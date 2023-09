Rassiger Boxer-Bulle aus Bayern

Bschlabs – Obwohl die BMW R 1250 R für dieses Jahr ein Modell-Update erhalten hat, hat sich an den wichtigsten Eckdaten nichts geändert. Sie wird immer noch von einem 136 PS starken Boxermotor angetrieben, der über ein sattes Drehmoment von 143 Nm (bei 6000 U/min) verfügt. An Kraft mangelt es dem Bayern-Roadster also nicht, doch viel auffälliger ist, wie ruhig die zwei Zylinder mittlerweile laufen. Vor allem im unteren Drehzahlbereich ist der Motor – dank seiner variablen Ventilsteuerung – äußerst komfortabel zu fahren, wodurch auch das nutzbare Drehzahlband deutlich breiter ist als früher. Das macht die BMW R 1250 R zu einem sehr bequemen und einfach zu fahrenden Motorrad.

Was noch auffällt: Trotz des stolzen Gewichts von 239 Kilogramm ist sie überraschend agil und wendig. Problemlos lässt sich der Roadster von einer Kurve in die nächste werfen, um dann – zumindest für diejenigen, die das wollen – mit entsprechendem Schwung aus der Kurve zu beschleunigen. Das elektronisch einzustellende Fahrwerk, das serienmäßig drei unterschiedliche Modi zur Verfügung stellt, bietet dem Fahrer jederzeit das passende Setup. Vor allem im Dynamic-Mode (nur in Kombination mit dem Zusatzpaket Fahrmodi-Pro erhältlich) ist es angenehm straff, steckt aber genug weg, um den Fahrer nie zu überfordern. Ein weiteres Feature dieses Pakets ist die Motorschleppmomentregelung (MSR). Wer gerne und oft mittels Schaltautomat durch die Gänge schaltet, wird dank des Systems bemerken, dass der Bremsschlupf am Hinterrad nicht mehr so groß ist wie früher.