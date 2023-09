Der neue Kona Elektro: Mehr Opulenz und mehr Platz

Auch in der vollelektrischen Version ist der Kona-Nachfolger seinem respektablen Vorgänger in vielerlei Hinsicht überlegen, wie eine erste Fahrprobe in Tschechien offenbart.

Nošovice – Seit 2017 ist der Hyundai Kona am Markt, er war von Anfang an ein Erfolg für die koreanische Marke, die einen Großteil ihrer Autos für den europäischen Markt in Tschechien produziert. Auch der neue Kona wird hier gebaut, zumindest die vollelektrifizierte Version.

Der Neue basiert auf der K3-Plattform und ist damit gewachsen. Mit 4,35 Metern Länge und einem um sechs Zentimeter längeren Radstand bietet das kompakte SUV mehr Platz im Fond, auch der Kofferraum ist mit 466 Litern, die sich durch Umlegen der Rücklehnen auf 1300 Liter vergrößern lassen, wirklich groß für die Klasse. Dazu gibt es einen Frunk im Motorraum mit 27 Litern Fassungsvermögen, der dazu gedacht ist, die Ladekabel aufzunehmen.

Der Kona Elektro ist wie der Vorgänger in zwei Leistungsstärken erhältlich. Mit 115 kW/156 PS hat er in Verbindung mit der 48,4-kWh- Batterie eine Reichweite von 377 km im kombinierten WLTP-Prüfzyklus. Er absolviert den Sprint von null auf 100 km/h in 8,8 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 162 km/h.

Optional ist der Kona Elektro ab der Trend-Ausstattung auch mit einem leistungsstärkeren E-Antrieb zu haben. Dessen 160 kW/218 PS durchlaufen den Sprint aus dem Stand auf 100 km/h in 7,8 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 172 km/h. Die hier verbaute 65,4 kW große Batterie ermöglicht Reichweiten bis zu 514 Kilometer. Allerdings nur mit den serienmäßigen 17-Zoll-Reifen. Entscheidet man sich dagegen für die optionalen 19-Zöller, schmilzt die prognostizierte Reichweite auf 454 Kilometer. Schönheit muss offensichtlich auch beim Auto leiden.

Bei aller Digitalisierung vergisst Hyundai nicht auf den Einsatz bewährter analoger Schalter. © Hyundai

Der neue Kona wirkt bulliger mit einer glatten Front und einem durchgehenden Leuchtband im Heck, die seitlichen schräg verlaufende Kanten und die markanten Radläufe verleihen ihm ein fast schon martialisches Äußeres. Im Innenraum geht es dagegen etwas sachlicher zu. So gibt es zwei 12,25 Zoll große Displays im digitalen Cockpit, sie sind klar gezeichnet und präsentieren alle wichtigen Informationen. Eine darunter liegende Tastenreihe für die Bedienung der wichtigsten Funktionen und einige Drehknöpfe erleichtern die Bedienung entgegen der so mancher Konkurrenten. Und es gibt sie noch, die guten alten Tasten, Schalter und Drehknöpfe für die wichtigsten Funktionen.

Sehr modern und stimmig zeigt sich der neue Kona im Fahrbetrieb. Fahrwerk, Lenkung und Federungsabstimmung sind ausgezeichnet, die über Paddels am Lenkrad regelbare Rekuperation bis hin zum One-pedal-driving ist erste Klasse. Die gut gestaffelten Drive-Modes von Eco über Sport bis Snow unterscheiden sich prägnant, das heißt, „Sport“ ist wirklich „Sport“ und nicht irgendetwas knapp über dem „Eco“-Modus.

Der Verbrauch auf einer Runde im gemischten Stadt- und Überlandbetrieb mit allerdings wenig Autobahnanteil kommt mit 14,8 kWh dem angegebenen Wert von 14,7 kWh sehr nahe, mit abgeschalteter Klimaanlage kann er sogar noch unterboten werden.

TT-ePaper jetzt 1 Monat um € 1,- lesen Die Zeitung jederzeit digital abrufen, bereits ab 23 Uhr des Vortags. Mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent

Alle Versionen verfügen über Batterie-Vorkonditionierung, eine Schnelllademöglichkeit und einen 11-kW-Onboard-Charger für dreiphasiges Laden. Ein Typ-2-Ladekabel, wie es dafür benötigt wird, ist wie die Wärmepumpe aber erst ab dem Trend-Paket serienmäßig an Bord. Ein ICCB-Notladekabel für eine herkömmliche 230-Volt-Steckdose bieten alle Modelle.