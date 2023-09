Renaults Transporter schließt den Stromkreis

Bordeaux – Der Renault Trafic gehört seit 1980 und in der vierten Generation zum Nutzfahrzeugangebot der Franzosen, 2,4 Millionen der praktischen Autos wurden in über 50 Ländern bisher verkauft. Nun bereichert eine vollelektrische Variante die Modellreihe. Wie im kleineren Kangoo arbeitet im Trafic ein fremderregter Synchronmotor mit 90 kW/122 PS, der Anhängelasten bis 920 Kilogramm und eine Zuladung von bis zu 1185 Kilogramm (Kastenwagen L2H1) meistern soll. Die flache Batterie mit 52 kWh befindet sich unter dem Kabinenboden, sodass der Laderaum uneingeschränkt zur Verfügung steht. Die WLTP-Reichweite gibt Renault mit 297 Kilometern an, in der Version mit 90 km/h Beschränkung sollen es sogar bis zu 322 Kilometer sein.

An einer 3,7-kW-Wallbox lässt sich der Stromspeicher in 17 Stunden von zehn auf 100 Prozent seiner Maximalkapazität aufladen. Die Ladeleistung am Wechselstromlader beträgt maximal 22 kW. Auf diese Weise lässt sich der Akku in 1,24 Stunden von 15 auf 80 Prozent der Kapazität aufladen. Ab Anfang des nächsten Jahres wird außerdem ein Ladesystem für 50-kW-Gleichstrom erhältlich sein, um an Schnellladestationen „auftanken“ zu können.