„Systemreform bei der Pflege": Caritas fordert Gehaltsplus für alle

Wien – Das bloße Drehen an Stellschrauben reicht nicht. Es braucht in der Pflege eine echte Systemreform. Die Caritas macht klar, was ihrer Ansicht nach notwendig ist: Es brauche eine langfristige Finanzierung, eine österreichweite Harmonisierung der Rahmenbedingungen sowie nicht nur befristet bessere Gehälter aller Beschäftigten. Außerdem müsse man das Land attraktiv für Fachkräfte aus anderen Ländern machen.