Delegation aus Telfs besichtigte das neue Tirol-TV-Studio in Innsbruck

Innsbruck, Telfs – Seit 2019 betreut das Team von Tirol TV den lokalen TV-Sender der Marktgemeinde Telfs und deren Umlandgemeinden. Erstmals besichtigten eine Delegation aus Telfs und Freunde des Senders das neue Studio in Innsbruck.

Wöchentlich wird hier eine halbstündige Sendung von den Gemeinden Telfs, Mösern, Pfaffenhofen, Oberhofen und Wildermieming produziert. In dieser Region sind rund 4800 Haushalte an das Kabelnetz der Gemeindewerke Telfs angeschlossen. Die Berichterstattung umfasst die wichtigsten Ereignisse aus der Region. Namhafte Gäste aus Politik und Wirtschaft überzeugten sich von der neuen Ausstattung und den technischen Möglichkeiten in der Medienwelt. (TT)