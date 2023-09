Es gibt ihn wirklich: Helmuth Schönauer wird 70

Tausende Rezensionen hat Schönauer zwischen 1982 und 2018 geschrieben. 2019 ging er als Bibliothekar an der Uni Innsbruck in Rente – und rezensierte weiter: Manchmal launig, manchmal böse – oft auf den Literaturbetrieb, die Literaturbetriebsnudeln und ihr Gedampfe – und meistens ziemlich treffsicher. Auf das sechsbändige „Tagebuch eines Bibliothekars“ folgten bislang vier Bände „Buch in Pension“. Dazwischen, daneben und zum Drüberstreuen veröffentlicht Schönauer Lyrisches, Short-Storys, Romane. Einen Hang zum Schrägen hat er, der „gerichtlich anerkannte Schriftsteller“, zum Grausligen, Grindigen und Grantigen. Für Tiroler Verhältnisse sind seine Bücher über Tiroler Verhältnisse ziemlich gefragt: „Bürger Meister Metzgerin“ musste 2004 schon nach wenigen Wochen nachgedruckt werden – und hat dem damals jungen Kyrene-Verlag den Start ins Geschäft erleichtert. Zuletzt brachte er „Anmache. Abmache“ und „Verhunzungen und Warnungen“ heraus.