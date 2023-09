Tödlicher Unfall von 22-Jährigem in Südtirol: Lenker wollte Tat wohl vertuschen

Durnholz – Als ein 22-Jähriger in der Nacht auf vergangenen Sonntag im Sarntal direkt an der Straße ums Leben kommt, glauben die Ermittler im ersten Moment noch, dass er selbst mit seinem Motocross-Bike verunglückt ist. Auch die offizielle Meldung liest sich so: Der junge Sarntaler sei mit seinem Motorrad gestürzt und habe dabei tödliche Verletzungen erlitten, heißt es.