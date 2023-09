„Letzte Generation“ will Berlin Marathon mit Störaktion unterbrechen

Berlin – Die Gruppe Letzte Generation will einmal mehr von der Straße auf eine Veranstaltung ausweichen, um ihren Klimaprotest voranzubringen. Ins Ziel der Aktivisten ist an diesem Wochenende der Berlin Marathon gerückt, an dem jedes Jahr Zehntausende Sportler teilnehmen. Gedroht wird, den 42,195 Kilometer langen Lauf am Sonntag (9.15 Uhr/Eurosport, ab 12.00 Uhr RBB) zu Aktionen zu nutzen. Die Organisatoren des Berlin-Marathons haben nach der Ankündigung von Störungen zu einem friedlichen Rennen aufgerufen. Geschäftsführer Jürgen Lock vom Veranstalter SCC Events betonte, man sei ständig mit der Polizei in Kontakt und gut vorbereitet.