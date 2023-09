Darmtumor: Italiens Mafiaboss Messina Denaro in irreversiblem Koma

Die Klinik, in der der berüchtigte Mafia-Boss wegen einer Tumor-Erkrankung behandelt wurde, teilte mit, dass die lebenserhaltenden Maßnahmen eingestellt wurden.

Rom – Der nach 30 Jahren Flucht im Jänner gefasste sizilianische Mafia-Boss Matteo Messina Denaro liegt im irreversiblen Koma. Die lebenserhaltenden Maßnahmen wurden eingestellt, teilte das Krankenhaus der mittelitalienischen Stadt L'Aquila am Freitagabend mit, in dem der 61-jährige Messina Denaro wegen eines Darmtumors behandelt wird. Der Mafioso liegt seit über einem Monat im Krankenhaus.

Eine Darmoperation, der sich der Boss am 8. August unterzogen hatte, war erfolgreich, aber der fortgeschrittene Dickdarmkrebs führte zu einer irreversiblen Verschlechterung seines Gesundheitszustandes. Er war nach seiner Festnahme im Jänner in einem Hochsicherheitsgefängnis in L'Aquila inhaftiert worden.