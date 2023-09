Pfarrassistentin Mona Mráz über die Rolle der Frau in der Kirche

Innsbruck – Es gebe Momente, in denen es sie nicht nur störe, sondern verstöre, dass Frauen im Jahr 2023 in der katholischen Kirche aufgrund ihres Geschlechts von Ämtern und Positionen ausgeschlossen werden, sagt Mona Mráz. Als Pfarrassistentin, Leiterin der Pfarre Angath, Angerberg und Mariastein sowie Mitglied in mehreren Kommissionen der Erzdiözese Salzburg will sie aber zu Änderungen beitragen.

Mehr als 90.000 Kirchenaustritte gab es 2022 in Österreich, bei verbleibenden 4,7 Mio. Mitgliedern. Für Mráz sei es keine Frage, dass es Änderungen brauche. Sie selbst leiste ihre Seelsorgearbeit gerne nahe an den Menschen. Dazu gehöre es, diese in ihren Lebenswelten aufzusuchen und nicht im Gotteshaus zu verharren. So besuche sie Vereine und nehme am Dorfleben teil. Ohne Pfarrgemeinschaft samt Gottesdiensten gehe es aber nicht. „Sicher kann ich meinen Glauben auch am Berg oder Strand ausleben. Aber ohne Gemeinschaft ist unser Glaube obsolet. Wenn es nur um mich geht, kann ich nicht von einem christlichen Glauben sprechen.“