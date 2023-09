Frühschwimmer am Urisee sind wahrlich coole Truppe

Schon ab fünf Uhr morgens kommt Leben in den kleinen Reuttener Bergsee. Die Temperaturen werden wahrgenommen, mehr auch nicht.

Reutte – Wenn sich die meisten im Reuttener Talkessel die warme Bettdecke noch ein letztes Mal bis zum Kinn hochziehen, legen andere gerade die letzten Kleidungsstücke ab. Sie lassen sich ins kühle Nass gleiten. Die Rede ist von den FrühschwimmerInnen des Urisees. Der Großteil der losen Community ist weiblich, aber auch Männer sind im Morgengrauen anzutreffen. Alle haben das gleiche Faible. Sie schwören auf das morgendliche Bad, das Power und Energie für den ganzen Tag bringe. Man kennt sich mit der Zeit, grüßt einander freundlich, schwimmt auch ab und zu eine kleine Strecke des Lebens gemeinsam, aber eigentlich steuern die meisten intrinsisch motiviert das Kleinod Urisee an.

Anke Loh etwa. Die selbstständige Schneidermeisterin kommt täglich. Das Morgenbad im Urisee ist für sie eine Kraftquelle, wovon sie den ganzen Tag zehrt. „Ich schwimme immer die Länge und zurück. Dafür bin ich 23 Minuten im Wasser.“ Zu kalt dürfe es deshalb nicht sein, sonst kühle sie aus. Aber bis 16 Grad kennt Loh kein Zittern. „Bei mir ist eher die Helligkeit das Thema. Mein Arbeitstag startet um acht. Mit kürzer werdenden Tagen geht es sich dann irgendwann nicht mehr aus.“ Die meisten hier seien in der Rente, bei denen spiele dies keine Rolle.

Kurt Greuter ist jeden Tag in der Früh am See zu finden. Auch Regen hält ihn keineswegs davon ab, seine Runden zu drehen. © Mittermayr

„Es gibt nichts Schöneres, als so den Tag zu beginnen“, schwärmt Kurt Greuter. Der ehemalige Polizist lässt keinen Morgen aus, um in den See zu tauchen. Die Kühlung des Körpers halte dann auch im Hochsommer lange an: „Ich schwimme von 16 bis 16. Also wenn beim Wasser im Frühjahr das erste Mal 16 Grad erreicht werden, bis der See im Herbst wieder darunter fällt.“ Auch Regen hält den Klangenergetiker nicht ab. Wie viele andere lässt er sich im Morgengrauen ohne Badebekleidung in den See gleiten. Natur pur. Gestört werde niemand. Man sehe wenig, kaum jemand sei herum, alle im gleichen Flow. Auf rund 30 bis 40 Personen wird die Zahl der FrühschwimmerInnen geschätzt. Genaues weiß niemand wirklich, jeder macht sein Ding bei derzeit wohlig temperierten 20 Grad.

Was für Durchschnitts-Tiroler die absolute Untergrenze sein mag, ringt anderen ein Lächeln ab. Christian Tschiderer ist so einer. „Was nicht kalt genug ist, um darauf zu laufen, ist warm genug, um darin zu schwimmen“, gibt der Reuttener Anwalt den Supercoolen. Er dürfte es auch sein. Keine Uhrzeit und keine Temperaturgrenze hält ihn ab, den See in alle Richtungen zu kreuzen. Weit mehr als 100 km pro Jahr. Einmal hatte das Wasser 10,4 Grad – sein „Tiefpunkt“. Am Morgen des 28. Oktober 2022 etwa maß er eine Außentemperatur von 1,5 Grad. Das Wasser war noch elf Grad warm und Tschiderer mittendrin. Der Hobbyastronom genießt es auch, im Dunkeln schwimmend den Sternenhimmel zu beobachten.

Auch 10,4 Grad können Christian Tschiderer nicht davon abhalten, im Urisee schwimmen. © Tschiderer

Helga Brunnsteiner verkörpert wahrscheinlich eine Art Querschnitt der Frühschwimmerinnen: Die Pensionistin quert den See in der Breite einmal hin und retour. Spätestens ab sechs Uhr ist sie am Lago zu finden. Sie geht nicht jeden Tag, aber oft. Erst vor sieben Jahren begann sie damit: „Man kann auch zwischen 60 und 70 noch völlig Neues angehen.“ Auch mit Weitwandern hat sie damals angefangen. Am schönsten in Erinnerung behält sie das Schwimmen bei Regen, wenn der See zudem noch dampft.