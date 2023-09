Zwölfjähriger Kärntner fand Feuerwerkskörper: Beim Zünden in Hand explodiert

Ferlach – Ein zwölfjähriger Schüler aus dem Bezirk Klagenfurt-Land ist am Freitagabend bei der Explosion eines Feuerwerkskörpers verletzt worden. Laut Polizei hatte der Bub den Gegenstand im frei zugänglichen Fahrradkeller seiner Wohnhausanlage gefunden.

Als er ihn mit einem Feuerzeug zündete, explodierte er noch in der Hand des Schülers. Er erlitt an der rechten Handfläche sowie am Unterarm starke Prellungen und Blutergüsse und wurde ins Klinikum Klagenfurt gebracht. (APA)