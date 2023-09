Drogen im Getränk von 21-Jähriger? Polizei ermittelt nach Jungbürgerfeier in Imst

Bei der Veranstaltung in Imst hatte eine 21-Jährige plötzlich mit starker Übelkeit und Benommenheit zu kämpfen. Sie wurde von Bekannten nach Hause gebracht. Die Polizei ermittelt jetzt, ob es weitere Opfer geben könnte.

Imst – Nach der Jungbürgerfeier in Imst am Freitagabend hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen: Grund ist die Anzeige einer 21-jährigen Frau, die am Samstagvormittag bei der Polizei angegeben hat, dass sie womöglich etwas ins Getränk gemischt bekommen hat.