500 Starter beim Night Run, Titel an Koch und Schwaiger

Bei angenehmen Lauf-Temperaturen ging der Innsbrucker Nightrun am Samstag in seine zehnte Jubiläums-Auflage. Auf der Halbmarathon-Strecke wurden die Tiroler Meistertitel vergeben, die Schnellsten waren Sven Koch (TS Innsbruck) in 1:08:48 Std. und Silvia Schwaiger (SK Rückenwind) in 1:20:52,0. Insgesamt stellten sich auf drei Distanzen rund 500 Teilnehmer dem abendlichen Lauf-Vergnügen entlang des Inns. (TT)