Erste Flüchtlinge aus Berg-Karabach erreichen Armenien

Nach dem militärischen Sieg Aserbaidschans in Bergkarabach treffen Medienberichten zufolge bisherige Bewohner der Kaukasus-Region in Armenien ein. Es handle sich um ethnische Armenier, berichtete die armenische Medienplattform CivilNet am Sonntag. Ein Reporter der Nachrichtenagentur Reuters meldete, mehrere voll beladene Fahrzeuge mit Zivilisten an Bord näherten sich einem Hilfszentrum in der armenischen Grenzstadt Kornidsor.