Mann fuhr mit E-Scooter in Innsbrucker Bahnhofshalle und streifte Frau (76)

Innsbruck – Eine 76-Jährige wurde bei einem Unfall in der Bahnhofshalle am Innsbrucker Hauptbahnhof verletzt. Ein 33-jähriger Deutscher fuhr gegen 0.45 Uhr mit einem E-Scooter herum und touchierte dabei die Österreicherin, die dort zu Fuß unterwegs war.

Die Frau kam zu Sturz und verletzte sich an der Schulter und im Kopfbereich. Sie wurde in die Klinik Innsbruck gebracht. Der 33-Jährige war laut Polizei alkoholisiert. Zudem besteht gegen ihn ein Aufenthaltsverbot in Österreich. Er wurde festgenommen. (TT.com)