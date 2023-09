Gewalt im Kosovo: Polizist getötet, bewaffneter Trupp eingedrungen

Pristina – Im Kosovo ist es zur schwersten Gewalteskalation seit Jahren gekommen. In den fast ausschließlich von Serben bewohnten Norden drang eine Kampftruppe ein. Ein kosovarischer Polizist wurde während eines Schusswechsels getötet. „Es sind mindestens 30 Mann, schwer bewaffnet, uniformiert, professionelle Militärs oder Polizisten, die im Dorf Banjska von unseren Polizeikräften umstellt sind“, sagte der kosovarische Ministerpräsident Albin Kurti am Sonntag in Pristina.