Bei Arbeiten am Eigenheim in Iselsberg: Mann bei Sturz von Leiter schwer verletzt

Iselsberg – Ein 27-Jähriger wurde bei Bauarbeiten an seinem im Rohbau befindlichen Eigenheim in Iselsberg schwer verletzt. Die Arbeiten am Samstagvormittag konzentrierten sich auf den Aufbau des zweiten Stockes. Als der Österreicher über eine – durch die Witterung nasse – Leiter zur Decke gelangen wollte, dürfte er ausgerutscht und rund drei Meter zu Boden gestürzt sein.