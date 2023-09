Balkon in Innsbruck stand am Sonntagmorgen in Flammen

Innsbruck – Gegen 7.30 Uhr musste am Sonntagmorgen die Berufsfeuerwehr Innsbruck aufgrund eines Brands ausrücken. In der Fallmerayerstraße in der Innsbrucker Innenstadt fing ein Balkon Feuer. Ein Passant bemerkte den brennenden Balkon und alarmierte die Berufsfeuerwehr und den Rettungsdienst. Das ganze nahm ein einigermaßen glimpfliches Ende. Durch das schnelle Eingreifen konnte ein größerer Schaden verhindert und rasch Brand aus gegeben werden.