Tödlicher Alpinunfall oberhalb von Dorf Tirol: Wanderer (74) von Stein getroffen

Der Alpinist wurde in der Nähe der Taufenscharte in Südtirol von einem Stein getroffen. Kurz darauf erlag er seinen schweren Verletzungen.

Dorf Tirol – Ein tragischer Bergunfall hat sich am Samstagnachmittag in Südtirol, oberhalb von Dorf Tirol in der Nähe von Meran ereignet: Ein 74-jähriger Mann wurde in der Nähe der Taufenscharte von einem Stein getroffen und schwer verletzt. Er starb kurze Zeit später an der Folge der Verletzungen.