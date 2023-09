Rolls Royce schwer beschädigt: Autounfall von Manchester-United-Star Rashford

Manchester - Der englische Fußball-Nationalspieler Marcus Rashford hat einen Autounfall nach einem Auswärtssieg von Manchester United unbeschadet überstanden. Wie die Nachrichtenagentur PA am Sonntag berichtete, ereignete sich der Unfall am Samstagabend nach dem 1:0 von Rashfords Team beim FC Burnley. Nach dem Spiel kehrte die Mannschaft demnach per Teambus zu ihrem Trainingsgelände zurück, um in ihren Autos nach Hause zu fahren.