Prosit, Harry Kane: Der FC Bayern feiert auf dem Oktoberfest

München - Die Stars des FC Bayern um Superstürmer Harry Kane haben bester Laune auf dem Oktoberfest gefeiert. Am Tag nach dem 7:0-Schützenfest gegen den VfL Bochum prosteten sich die Münchner am Sonntag im Kreise der Familien gerne zu. "Wir werden die Krüge nach oben tun", kündigte Fußball-Nationalspieler Thomas Müller bei der Ankunft an.

Kane & Co. kamen in traditioneller Tracht mit Lederhose, Weste und Janker, die Partnerinnen präsentierten schicke Dirndl. Auf dem Weg in die Käfer Wiesn Schänke winkten die Profis einigen Fans zu und hielten für die obligatorischen Fotos eine Maß Bier in die Höhe. "Die Spieler wissen alle, dass sie in den nächsten Tagen wieder spielen müssen", bemerkte Vereinspräsident Herbert Hainer zum möglichen Bierkonsum.